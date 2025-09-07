Kimpembe-PSG, la fine di un’era durata 20 anni: i successi del difensore francese

07/09/2025 | 16:35:29

Dopo una vita vissuta a Parigi, una lunga storia iniziata dalle giovanili del club parigino e terminata solo oggi, Presnel Kimpembe lascia il PSG all’età di 30 anni. Il “canterano” si è tolto tante soddisfazioni negli ultimi anni, ma il suo tempo nella capitale francese era ormai finito. Tra infortuni e scelte tecniche, Kimpembe ha visto il campo di rado nell’ultima stagione, ragion per cui ci si poteva attendere questa decisione di sposare il progetto qatariota e firmare (probabilmente) il suo ultimo grande contratto da professionista. Il difensore classe ’95 lascia il suo amato club dopo aver conquistato 8 Ligue 1, 6 Coppe di Francia, 4 Coppe di Lega, 6 Supercoppe francesi e 1 UEFA Champions League. Un simbolo della società di Al-Khelaifi, che oggi si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Dalla Tour Eiffel al Castello dei Re.

Foto: Instagram Kimpembe