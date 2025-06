Kimmich: “Wirtz? Avrei preferito averlo con me al Bayern Monaco”

02/06/2025 | 20:00:27

Direttamente dal ritiro della Nazionale tedesca, Joshua Kimmich ha commentato l’eventuale trasferimento di Florian Wirtz al Liverpool: “Come giocatore del Bayern Monaco , mi sarebbe piaciuto che fosse venuto da noi. Mi concentrerò sull’averlo come compagno di squadra in nazionale. Spero che per Florian sia la decisione giusta, gli auguro tutto il meglio”.

Foto: Instagram Germania