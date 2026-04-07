Kimmich: “Vero, l’Italia non va al Mondiale da tre edizioni. Ma ha vinto un Europeo. Ci sono grandi Nazionali che non vincono da decenni”

07/04/2026 | 13:31:42

Joshua Kimmich, capitano del Bayern Monaco, ha parlato a Sky Sport in vista della gara contro il Real Madrid.

Parole sulla mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale: “Credo che sia la terza fase finale dei Mondiale che mancate come Italia, ma nel mezzo avete vinto un Europeo. Non potete dimenticarlo. Noi non lo abbiamo vinto. Nell’ultimo decennio abbiamo vinto solo una Confederations Cup, quindi magari non sono la persona più giusta a cui chiederlo, ma ovviamente spero sempre che giochiate sia gli Europei che il Mondiale. L’Italia è un grande Paese con giocatori eccellenti che amerei vedere al Mondiale, quindi non sono felice per come è andata. Se analizziamo gli ultimi 20 anni, l’Italia ha vinto comunque un Mondiale in casa nostra e un Europeo. Grandi Nazionali non vincono nulla da anni”.

Foto: X Bayern Monaco