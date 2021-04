Kimmich: “Siamo la squadra più forte. Il Psg ha fatto tre tiri e tre gol all’andata”

Joshua Kimmich ha parlato al sito ufficiale del Bayern Monaco in vista della partita di domani contro il Psg nel ritorno dei quarti di finale di Champions League: “Poiché siamo la squadra più forte, sono convinto che ce la faremo. All’andata siamo stati i migliori, ma purtroppo il risultato non è stato all’altezza. Ma sono ancora convinto che possiamo ribaltare la situazione nella gara di ritorno. Dipenderà molto dalla mentalità, ma anche dall’efficienza. Abbiamo mostrato una buona mentalità nella prima partita, ma non siamo stati abbastanza efficienti. Hanno fatto tre tiri e tre gol. In generale, la nostra offensiva è stata più attenta e coinvolta nelle opportunità. Dobbiamo ora riuscire a sfruttare queste opportunità“.

Foto: Twitter Bayern Monaco