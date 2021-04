Kimmich: “Passeremo noi. Perchè? Siamo i più forti”

Conferenza stampa alla vigilia di PSG-Bayern Monaco. Insieme al tecnico Flick ha parlato anche uno degli elementi più importanti dei bavaresi, Joshua Kimmich, che ha spiegato perchè secondo lui sarà il Bayern ad approdare in semifinale.

Queste le sue parole: “Sono convinto che ce la faremo e andremo in semifinale. Perché? Perché siamo la squadra più forte e lo si è visto anche nel match d’andata. Purtroppo solo il risultato finale non è stato adeguato. Ma sono assolutamente convinto che potremo ribaltare le sorti nella gara di domani. Molto dipenderà dalla mentalità che metteremo in campo ma anche dall’efficacia che avremo nel proporre il nostro gioco. Certo, avremo delle assenze importanti ma la rosa è adeguata per vincere tutto anche quest’anno. La scorsa settimana abbiamo proposto la giusta mentalità, ma non siamo stati sufficientemente efficienti. Domani dovremo proporre entrambe queste qualità”.

Foto: Bild