Kimmich: “Non sfruttiamo le occasioni. Fa male essere la migliore squadra in campo e non vincere”

Joshua Kimmich, dopo il pareggio del Bayern Monaco contro il Borussia Dortmund in Bundesliga ed in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter, ha parlato del momento della squadra e delle difficoltà di risultati nelle ultime partite giocate: “Ciò che mi dà più fastidio è il fatto che sul campo siamo quasi sempre la squadra migliore, ma questo poi non si riflette sui risultati”.

Poi ha proseguito: “Dobbiamo crescere, diventare più maturi ed efficienti. Ci stiamo impegnando tutti molto, creando tante buone occasioni, ma non le stiamo sfruttando. Possiamo crescere, perché soprattutto all’inizio della stagione abbiamo sfruttato molto di più le occasioni create”.

Infine: “Se riusciremo a mostrare questa maggiore efficacia, sicuramente potremo portare il risultato dalla nostra parte e quindi passare il turno. Se però continueremo a sprecare così tante occasioni, non riusciremo ad andare in semifinale. Dovremo anche cercare di essere più creativi, provando a far smuovere i loro difensori per creare spazi e riuscire a sfruttarli”.

Foto: Twitter Bayern Monaco