Direttamente dal ritiro della Nazionale tedesca, il centrocampista del Bayern Monaco, Joshua Kimmich, ha così parlato dell’esonero di Nagelsmann: “Nagelsmann non aveva perso l’appoggio dello spogliatoio, la ragione è legata al fatto che abbiamo vinto poche partite in Bundesliga. Siamo in lotta per vincere tutte le competizioni ma la verità è che in campionato non abbiamo avuto buoni risultati”.

Foto: Twitter Bayern Monaco