Kimmich: “Temo di essere associato solo ai fallimenti tedeschi. Abbiamo fatto un disastro nel 2018, ad Euro 2020 e nel 2022”

Joshua Kimmich ha voluto rilasciare tutta la sua delusione per la seconda eliminazione consecutiva dai Mondiali ai microfoni di Sportschau, dichiarando di non voler essere ricordato e associato soltanto ai fallimenti della Nazionale tedesca: “Ho paura di essere finito in un buco nero. Se torniamo indietro nel tempo, possiamo vedere che il Mondiale del 2018 è stato un disastro, così come Euro2020 e il Mondiale 2022. Quando arrivai in Nazionale, la Germania arrivava sempre in semifinale, poi tutto è cambiato. Abbiamo ottenuto solo delusioni negli ultimi 4 anni, ora ho paura di essere associato soltanto a questi fallimenti”.

Foto: Instagram Kimmich