Kimmich: “Ecco perché ho rinnovato con il Bayern. Con questa squadra posso ottenere qualunque cosa”

Joshua Kimmich, dopo il rinnovo fino al 2025 con il Bayern Monaco, ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club bavarese. “Il motivo più importante per il mio prolungamento di contratto è che qui all’FC Bayern posso godere della mia passione ogni giorno. Ho una squadra con cui posso ottenere qualsiasi cosa e molti dei miei compagni di squadra sono diventati veri amici. Non mi vedo ancora lontano da questo club, sono sicuro di restare al Bayern nei prossimi anni. Inoltre, la mia famiglia si sente molto a suo agio qui. Monaco è diventata una seconda casa. La felicità che abbiamo qui non può essere trovata in nessuna parte del mondo”.

Foto: Twitter Bayern Monaco