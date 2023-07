Kim si presenta: “Il Bayern è il sogno di ogni calciatore”

KimMin-Jae è un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Dopo l’ufficialità del suo accordo con il club bavarese fino al 2028, il difensore sudcoreano ha rilasciato le sue prime parole ai microfoni ufficiali del club: “Il Bayern è il sogno di ogni calciatore. Non vedo davvero l’ora di tutto ciò che mi aspetta a Monaco. Per me significa un nuovo inizio, qui continuerò a crescere. Nei colloqui con la società mi è stato subito chiaro quanto fosse grande l’interesse nei miei confronti. Il mio primo obiettivo è giocare molte partite. Inoltre, voglio vincere più titoli possibili”.

Foto: Instagram Bayern Monaco