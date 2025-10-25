Kim separato in casa Bayern, ma il suo ingaggio è da urlo

25/10/2025 | 17:09:21

Kim non sta vivendo un momento proficuo in casa Bayern. Il difensore coreano ha giocato pochissimo, sopratutto spezzoni, e non può certo lamentarsi considerato il ruolino di marcia della squadra di Kompany. È possibile che nella prossima finestra di mercato l’ex Napoli, che ha un contratto in scadenza nel 2028, possa valutare l’eventuale possibilità di cambiare squadra. Ma c’è un aspetto da tenere in considerazione, più che al cartellino ci riferiamo all’ingaggio di circa 7-8 milioni a stagione che non rende agevole qualsiasi tipo di trattativa. Nelle ultime ore hanno accostato Kim al Milan, un profilo che era stato valutato già nella sessione estiva di mercato. Che Kim possa trovare il gradimento di diversi club, anche italiani, non ci sono dubbi, ma bisogna tenere comunque conto del suddetto ingaggio che non va considerato un aspetto secondario. Anzi…

Foto: Instagram Bayern Monaco