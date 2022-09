Kim risponde a Zaccagni: termina 1-1 il primo tempo tra Lazio e Napoli

Termina 1-1 la prima frazione di gioco all’Olimpico tra Lazio e Napoli. Dopo appena 3′ si sblocca la partita: grande spunto di Felipe Anderson sulla destra che trova al limite dell’area Mattia Zaccagni che stoppa e manda la palla in buca d’angolo, niente da fare per Meret. La squadra di Spalletti prova a reagire, ma i biancocelesti con ordine respingono le accelerate degli azzurri anche grazie all’aiuto del palo colpito da Kvaratshkelia dopo un’ottima iniziativa personale. Tutto questo fino al minuto 37, quando Kim riporta il punteggio in parità su calcio d’angolo battuto da Zielinski. Un primo tempo a due facce: prima parte a tinte biancocelesti, mentre la seconda parte a tinte azzurre. Perfetta parità nella prima frazione di gioco.

Foto: Instagram Napoli