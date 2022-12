Kim rassicura il Napoli: “Mi infastidiscono le voci di mercato su di me”

Kim Min-Jae è stata sicuramente una delle sorprese più positive del Napoli di Spalletti. Il difensore coreano ha attirato molte attenzioni dei big club europei, facendo spaventare i tifosi partenopei. Nonostante le tante richieste, Kim ha voluto rassicurare i propri tifosi in un’intervista a una tv coreana, dichiarando di essere a Napoli da soli 6 mesi: “A me infastidiscono molto le voci di mercato che girano su di me. Io sono appena arrivato a Napoli, da soli 6 mesi, mi trovo benissimo. Ho evitato interviste finora proprio per questo motivo”.

Foto: Instagram Napoli