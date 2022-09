Kim: “Nervoso per l’arrivo al Napoli? C’è tanta pressione da quando è andato via Koulibaly”

Kim MinJae, difensore sudcoreano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un documentario relativo ai giocatori coreani in vista del Mondiale in Qatar: “Nervoso per il mio arrivo al Napoli? La pressione è grande da quando è andato via Koulibaly e io sono arrivato per sostituirlo e prenderne il posto. Io sono qui per giocare in un grande campionato per la prima volta, così come la Champions League e la Coppa del Mondo. Ora più che mai sembra esserci un sacco di pressione”.

Foto: Instagram Napoli