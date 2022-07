Kim, le parole di Spalletti, le fonti francesi e il Rennes a traguardo

Kim è stato un obiettivo del Napoli, certificato anche dalle parole di Luciano Spalletti che – dopo l’amichevole degli azzurri – ha magnificato le doti del coreano. Il Napoli si era mosso martedì e ieri con una call, in giornata ha cercato di accelerare ma purtroppo – come accade spesso in questi casi – c’è stato chi si è mosso prima. Sono confermate le voci arrivate in serata soprattutto da Le Parisien che ha parlato di un accordo raggiunto da parte del Rennes, intenzionato a versare la clausola da 20 milioni e che avrebbe già raggiunto un accordo con gli agenti del difensore centrale coreano. L’ingaggio sarebbe da 2,5 milioni a stagione, gli accordi sulle commissioni ci sarebbero. Le parole di Spalletti sono freschissime, ma il mercato è fatto di momenti: evidentemente il Rennes si è mosso in anticipo…

Foto: Kim Instagram