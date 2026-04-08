Kim: “Futuro in Serie A? Esperienza al Napoli positiva, ma ora penso al Bayern”

08/04/2026 | 12:30:32

Kim Min-Jae ha parlato del suo futuro intervenendo ai microfoni di FCInterNews: “Come commento le voci che tante squadre italiane come Inter, Juventus e Milan siano sulle mie tracce? Posso dire che l’esperienza al Napoli è stata davvero positiva per me, la ricordo con particolare piacere, ora sono concentrato sul presente. Sul futuro non ho niente da aggiungere. Nazionale fuori dai Mondiali? Sono davvero dispiaciuto. La nazionale azzurra può contare su ottimi calciatori, in più in rosa ci sono tanti miei amici, mi avrebbe fatto piacere incrociarli”.

Foto: Instagram Bayern Monaco