Kilicsoy: “Ho rivisto il gol diverse volte, è una grande emozione. Sto migliorando molto”

21/12/2025 | 15:44:06

Semih Kilicsoy ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Pisa: “Il calcio qui è molto diverso. Cerco di mettermi sempre a disposizione, anche in allenamento. Credo di essere migliorato. Ero molto emozionato. Mentalmente ero preparato per questo. Credo di aver fatto bene. La Serie A è nota per essere un campionato forte. Il livello tattico è più sviluppato rispetto alla Turchia. Gli spazi sono inferiori, ma credo di aver migliorato anche sotto questo aspetto. La lingua? Sto imparando. CI sono parole che imparo prima, ma in squadra sto parlando prevalentmente in inglese. Ho già rivisto il goal diverse volte. E’ bello vedere la palla che finisce dentro, difficile da spiegare. Voglio ringraziarli tutti per essermi vicino. Sono felice”.

foto x cagliari