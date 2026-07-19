Kilicsoy: “Giocare in Italia ha contribuito molto sia al mio gioco che alla mia mentalità. La differenza più evidente con la Turchia sta nella tattica”

19/07/2026 | 16:50:45

L’ex Cagliari ora di nuovo al Besiktas Semih Kilicsoy ha concesso un’intervista a Sabah Spor. Queste le sue parole:

“L’esperienza in Italia? L’esperienza in Italia è stata diversa per me; non sono andato in un campionato facile, ma in uno difficile. Andare lì ha contribuito molto sia al mio gioco che alla mia condizione mentale. Ho ritrovato la concentrazione, sono diventato più forte, ho migliorato il mio calcio, sono diventato un giocatore diverso. Sono migliorato molto rispetto all’anno scorso, è stata un’esperienza positiva e diversa. Ho giocato contro grandi squadre, ho giocato in un grande campionato. Spero di fare bene qui quest’anno. La differenza più evidente che ho notato tra l’Italia e la Turchia è, prima di tutto, la differenza tattica. Quando ci sono andato per la prima volta, ho avuto difficoltà dal punto di vista tattico. Ho trovato anche il ritmo degli allenamenti molto impegnativo. Per quanto riguarda gli arbitri, a volte possono esserci delle reazioni, proprio come nel nostro Paese; sono cose intrinseche al calcio. Come ho detto, la differenza più significativa è la tattica e il ritmo del campionato”.

Foto: Instagram Kilicsoy