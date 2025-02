Kike Perez: “Il Venezia mi è sembrata un’ottima opportunità, voglio aiutare per centrare la salvezza”

A parlare in conferenza stampa è stato Kike Perez, acquisto della sessione invernale di calciomercato del Venezia. Queste le sue parole: “Mi sto trovando molto bene, mi sto adattando al calcio italiano, sono contento di essere qui e di provare ad aiutare il club a mantenere la Serie A. Dobbiamo migliorare giorno dopo giorno in questo aspetto, fare gol è importante per raggiungere l’obiettivo. Ci aspettano gare difficili, la prossima è contro l’Atalanta, ma pensiamo positivo e cerchiamo di lavorare per migliorare. Sarà una gara complicata perché giocano uomo a uomo per tutto il campo. Il mister ci sta preparando al meglio, spinger per farci essere più veriticali. Quando il Venezia mi ha contattato mi è sembrata un’ottima opportunità per me e la motivazione era quella di aiutare il Venezia a salvarsi. Mi adatto in diverse posizioni, però mi sono trovato bene a giocare dove ho giocato fino ad ora”.

FOTO: Instagram Kike Perez