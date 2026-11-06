Kike Perez: “Dedico il gol alle vittime in Spagna. Per noi era la partita della vita”

06/11/2026 | 23:21:15

Le parole di Kike Perez a DAZN: “Dedico il gol alle vittime dell’incidente tra treni in Spagna e a Jesus de Miguel del Tenerife, questo gol è per tutti loro. La squadra ha fatto un lavoro tremendo stasera. È un momento difficile, ma sappiamo cosa abbiamo fatto durante la settimana e questo è il premio per tutti noi. Era la partita della vita per noi, questo successo è davvero importante”.

foto x venezia