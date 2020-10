La Juve è concentrata per l’esordio nel gruppo G di Champions: la gara in casa della Dinamo è molto importante, sia per partire con il piede giusto nella manifestazione più ambita, sia per dimenticare la deludente prestazione di sabato scorso a Crotone. Kiev è pronta, allo stadio saranno più di 20mila, anche questa una situazione atipica rispetto alle recenti abitudini della Juve e di tutte le squadre italiane.