Kicker: Volland al Monaco sblocca Schick al Leverkusen

L’attaccante della squadra tedesca rossonera del Leverkusen, Kevin Volland, andrà in Francia al Monaco per 15 milioni di euro, secondo il quotidiano Kicker. Questo sbloccherà l’arrivo di Patrick Schick, attualmente alla Roma e che ha giocato per il Lipsia la scorsa stagione. I giallorossi chiedono tra i 25 e i 30 milioni per l’attaccante ceco, cifra che il Lipsia non è disposto a pagare. Il Leverkusen, invece, con la partenza di Volland, dovrebbe affrontare questa cifra e affondare il colpo.

Foto: Twitter Roma