Kicker: l’Atalanta è interessata a Philipp Max

L’Atalanta è interessata a Philipp Max, laterale mancino in forza all’Augsburg. A riportarlo sono i tedeschi di Kicker, secondo cui la formazione orobica sarebbe in cima alle pretendenti per il 25enne tedesco. Con la società bergamasca anche lo Schalke, forte di un legame emotivo con il giocatore (che nelle giovanili del club blu reale è cresciuto e ha visto suo padre giocare tra 1995 e 1999) ma impossibilitato a offrire un palcoscenico come quello della Champions League, che quest’anno per la prima volta farà tappa invece all’Atleti Azzurri. Gasperini sa come valorizzare i propri esterni e lo ha dimostrato anche nella passata stagione con Hateboer, Castagne e Gosens. Con un eventuale arrivo di Max, però, ci sarebbero ben quattro alternative di primo livello in rosa.

Foto: sito ufficiale Bundesliga