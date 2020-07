Kicker: Atletico Madrid e Chelsea sulle tracce di Ginter, obiettivo dell’Inter

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Kicker, sarebbe folta la concorrenza dall’estero per Matthias Ginter, obiettivo dell’Inter. I nerazzurri dovranno superare le resistenze di Atlético Madrid e Chelsea. Il centrocampista, in forza al Borussia Monchengladbach, é in scadenza di contratto contratto nel 2021. La societá tedesca, si legge ancora su Kicker, tenta di rinnovare il rapporto con Ginter, che avrebbe però già deciso di cambiare aria.

Foto: Ginter Germania Foto: Kicker