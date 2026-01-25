Khephren Thuram: “Sono alla Juve e voglio iniziare a vincere dei trofei per entrare nella storia del club”

25/01/2026 | 11:18:37

Il centrocampista della Juventus, Khephren Thuram, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Da piccolo ho conosciuto tanti grandi giocatori in salotto. Penso a Vieira, Henry o Tudor, che regalò a me e a mio fratello un robot bellissimo. Antonio Conte non me lo ricordo, ma papà mi ha parlato tanto di lui e della sua personalità da Juve. Il regalo più bello di mio padre? Non mi viene in mente, sono sincero. I nostri genitori hanno dato tanto amore a me e Marcus, ma senza viziarci. Non mi sono mai sentito raccomandato, solo fortunato. Il privilegio non è essere figlio di Lilian Thuram, ma avere un papà che mi vuole tanto bene. Un solo punto dal Napoli in caso di vittoria? Il Napoli è forte e ha un grande allenatore, papà mi ha detto che Conte era uno di personalità anche da giocatore. Ma siamo la Juve e qui l’unico pensiero è vincere. Il mio sogno in bianconero? Sono alla Juve e voglio iniziare a vincere dei trofei per entrare nella storia del club”.

Foto: X Juve