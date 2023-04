Khéphren Thuram nel mirino del PSG

Il ventiduenne centrocampista francese Khéphren Thuram, fratello dell’attaccante Marcus e figlio dell’ex difensore Lilian Thuram, è finito nel mirino del PSG. Il classe 2001 nato a Reggio Emilia sta disputando un’ottima stagione al Nizza, club nel quale è cresciuto un esponenzialmente diventandone un perno. Il suo futuro tra le fila dei rossoneri è tutt’altro che scontato nonostante un contratto fino al 2025, le sue prestazioni non sono passate inosservate e nella prossima sessione estiva di calciomercato può compiere uno step in avanti. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo in Spagna, Thuram piace al PSG. Il club parigino è pronto a fiondarsi su di lui se dovesse fallire la pista Bellingham.

Foto: Instagram Khéphren Thuram