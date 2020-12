Khedira: “Voglio tornare a fare quello che mi piace, voglio giocare”

Che Sami Khedira volesse lasciare la Juventus era risaputo da tempo. Adesso è ufficiale. Il tedesco lo ha ammesso esplicitamente durante una intervista rilasciata al “The Athletic”: “Sono un ragazzo competitivo e voglio giocare, questa situazione è insolita per me. Prendo parte agli allenamenti della squadra, cerco di mantenere sempre intatto il livello di concentrazione e di energia. Ma poi nel fine settimana manca la cosa più importante: voglio giocare. Ecco perché sto provando a cambiare la situazione o a lasciare Torino per tornare a fare quello che più mi piace: giocare a calcio”.

L’intervista per il giornale inglese conferma quindi le voci che lo volevano in Inghilterra per cercare la prossima destinazione del tedesco, con l’Everton su tutte, che apre alla concreta possibilità di giocare in Premier League: “Il campionato inglese ancora mi manca. In Premier ci sono meno pause nel gioco e molti contropiedi. E questo è quello che mi piace”.

Foto: sito ufficiale Juventus