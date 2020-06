Khedira sul futuro: “Qui mi trovo molto bene, ma la Spagna…”

Sami Khedira, centrocampista della Juve, ha risposto ad alcune domande poste dai tifosi bianconeri su Instagram. Queste le sue parole in merito al futuro: “Tornare in Spagna? Non è una domanda facile, sapete che sono tedesco e sono sempre felice quando sono in Germania. Ma anche qui in Italia mi sento a mio agio e ben trattato. Ma per me il paese più impressionante è la Spagna. Ho vissuto lì per cinque anni e ho conosciuto persone fantastiche, il paese e il cibo fantastici. Spero di avere l’opportunità di tornare di nuovo in Spagna, sono felice di aver avuto la possibilità di conoscerla”, ha confessato Khedira.

Foto: Twitter ufficiale Juve