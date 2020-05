Khedira sul futuro: “Non ho motivi per lasciare la Juve. Sto bene e sono felice qui”

Sami Khedira, centrocampista della Juventus, ha parlato del suo futuro rispondendo ai tifosi su Instagram: “Ho un contratto fino al 2022 e mi sento molto bene in Italia e alla Juventus. Ho trovato una squadra fortissima, con grande fame di vincere molti titoli. Adesso ho maggiore fiducia nel mio fisico e voglio vincere molti titoli con la Juventus. Non ho nessun motivo per cambiare squadra e per accettare un’altra sfida. Sono molto molto felice alla Juventus e sono felice in Italia”.