Khedira: “Sto bene, voglio dimostrare di essere ancora un calciatore”

A margine dell’ufficializzazione del suo passaggio all’Hertha Berlino, Sami Khedira ha parlato al sito ufficiale del suo nuovo club, ringraziandolo per la fiducia.

Queste le sue parole: “Ringrazio il club dell’Herthe Berlino. Ha fatto di tutto per prendermi e mi dà la chance di tornare in Bundesliga. Gli sono grato e non vedo l’ora di tornare in campo. Sto bene fisicamente, vorrei aiutare la squadra con l’esperienza acquisita in questi anni e portare tanti successi alla squadra. Voglio dimostrare di essere ancora un calciatore”.

Foto: Twitter Hertha