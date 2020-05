Khedira: “Mou è l’allenatore da cui ho imparato di più. CR7? E’ un esempio per tutti”

Intervenuto in diretta Instagram sui canali social del club, Sami Khedira, centrocampista tedesco della Juventus, ha risposto alle domande dei tifosi: “Durante tutta la mia carriera ho avuto grandi allenatori. Sono stato in grado di imparare da ogni singola persona, anche se non mi piacevano alcune cose ho portato con me quelle positive. Il più impressionante è stato Josè Mourinho perché si fidava di me. Mi ha dato molte conoscenze tecniche e mi ha migliorato come persona. Si è fidato di me: ho un ottimo rapporto con lui e lo sento ancora oggi. Cristiano Ronaldo? E’ un giocatore straordinario e anche una persona fantastica. Ormai gioco con lui da sette anni, cinque al Real Madrid e due alla Juventus. Secondo me lui è uno dei migliori nella storia della calcio per le sue capacità, la sua ambizione: vuole vincere sempre anche in allenamento. È un esempio per tutte le persone e per tutti i calciatori, per quello è uno dei più grandi di sempre. Sono molto felice di potermi allenare con lui.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC