Khedira-Matuidi-Higuain: come rimescolare le carte Juve

Un mese fa. Khedira quasi fuori dai giochi Juve. Matuidi in scadenza di contratto e quindi tutt’altro che incredibile. Higuain pronto a rifiutare qualsiasi proposta, l’orgoglio di chi non vuole essere trattato come un pacco postate. Un mese dopo quei tre in bilico sono diventati titolari nello scacchiere di Sarri. Quanto inamovibili lo vedremo presto, ma oggi è così e ci sono zero dubbi. Carte rimescolate, ora sono Rabiot, Ramsey (reduce da un infortunio) a doversi dare una mossa. Carte rimescolate, gerarchie che cambiano, trolley che resta in soffitta. Da Khedira a Higuain passando per Matuidi: una tripla, fortissima, risposta in casa Juve. Hanno avuto ragione loro.

Foto: twitter ufficiale Juventus