Khedira: “L’Inter è tra le favorite per vincere la Champions. Ma mai sottovalutare il Bayern”

Sami Khedira, ex centrocampista tedesco, in Italia anche alla Juventus, ha parlato a The Kicker, soffermandosi su diversi temi.

Queste le sue parole: “L’Inter è una squadra tosta e per me è una delle favorite per la Champions League, ma non bisogna mai sottovalutare il Bayern Monaco”.

Khedira consiglia anche Kompany, suggerendo come attaccare la squadra di Simone Inzaghi: “Per sfondare contro i nerazzurri, devi tenerli impegnati con incursioni profonde e passaggi rapidi. Devi metterli costantemente sotto pressione e farli muovere. Se riescono a mantenere la loro linea compatta perché giochi in modo statico, non hai alcuna possibilità contro di loro”.

