Khedira: “In bocca al lupo per il derby di domani amici miei”

Sami Khedira, approdato a gennaio all’Hertha Berlino, non dimentica il suo trascorso alla Juventus. Su twitter, la Juve ha postato un video con un gol del tedesco in un derby passato. L’ex bianconero ha ritwittato scrivendo: “Bei ricordi, buona fortuna per il derby di domani amici miei”.

Foto: Twitter Juventus