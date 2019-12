Khedira: “Ho già lasciato l’ospedale, sono ottimista. Tornerò più veloce e in condizioni migliori”

View this post on Instagram

🇮🇹 L'operazione è andata in modo perfetto e ho già lasciato l'ospedale. Sono ottimista e sicuro che la riabilitazione andrà senza problemi e chi mi chi conosce sa che mi sono già dovuto fermare spesso, e comunque sono sempre tornato più veloce e in migliori condizioni, di quanto molti si aspettassero. Sono contento di poter tornare presto ad aiutare la mia squadra. Fino ad allora sarò il più grande fan della Juve. #ForzaJuve 🏳🏴 🇬🇧 The operation went perfectly well – thank you for all your messages! I've already left the hospital and I'm confident that the rehab will be positive. As some of you know, people have given up on me many times before, but so far I’ve always came back faster and better than expected. I'm looking forward to helping my club soon. Until then, I'll be the biggest fan of Juve #ForzaJuve 🏳🏴 #FinoAllaFine #SK6