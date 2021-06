Khedira: “È stato triste lasciare il Real ma alla Juve è stata un’ottima esperienza. Buffon una leggenda”

Sami Khedira, ex centrocampista di Real e Juventus, nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca ha ripercorso la sua carriera da calciatore. “È stato triste lasciare il Real, sapevo di essere nel miglior club del mondo. Ho anche vissuto in una città incredibile, ho vinto titoli. Ho dato il massimo fino all’ultimo giorno, ma era all’epoca era arrivato il momento di partire. Un altro club e un altro paese erano buoni per me, per crescere. Amo il Real Madrid e ho pianto all’addio. Ricordo di aver fatto una passeggiata per Madrid di notte, da solo, ricordando tutto. Era difficile. Ma la Juve mi ha chiamato e ho sentito che era un cambiamento che mi avrebbe fatto crescere. In Italia sono stato molto bene, anch’io di quella esperienza sono contento. Ho vinto titoli, eravamo una famiglia… È stata un’ottima decisione”.

Sui giocatori con cui ha condiviso lo spogliatoio. “Cristiano Ronaldo? Un marcatore incredibile.. Ma ho anche avuto portieri forti con cui ho giocato come Buffon e Casillas, che sono leggende del calcio. Buffon è anche una delle persone migliori che ho incontrato nel mondo del calcio, è incredibile che bravo ragazzo sia. Ho giocato con Ramos, uno dei migliori difensori centrali al mondo e di tutti i tempi… E i tre anni di Özil al Madrid? Quello che ha fatto Mesut a Madrid è stato meraviglioso, il migliore che abbia mai visto”.

FOTO: Twitter Juve