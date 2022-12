Ufficiale: Khazri dice addio alla Tunisia

Khazri, attaccante della Tunisia, ha annunciato l’addio a quest’ultima dopo l’eliminazione dai Mondiali in Qatar: “Dopo la partita con la Tunisia, in un incontro che ha coinvolto tutti i giocatori, lo staff tecnico e amministrativo, ho detto a tutti che questo momento è il più appropriato per dire addio, ho ringraziato tutti e augurato loro successo”, ha dichiarato Khazri a Bein Sports French. “Sono orgoglioso di quello che ho dato al mio paese negli ultimi anni e credo che il futuro di questa generazione sia roseo”.

Foto: Instagram Khazri