Khafi: “Un grande orgoglio entrare in questa famiglia”

24/06/2026 | 12:30:45

Ecco le prime parole del nuovo acquisto della Carrarese, Khafi: “Sono molto felice di aver firmato per questo Club, del resto stiamo parlando di una squadra che milita in Serie B e che è reduce da due grandi stagioni e per me è motivo d’orgoglio entrare a far parte di questa famiglia. Il progetto che mi hanno presentato il Presidente e il Direttore Sportivo mi ha colpito e non ho mai avuto dubbio sulla scelta da prendere, e colgo anche l’occasione per ringraziarli vista la fiducia che mi hanno sempre dimostrato dai primi istanti. Dal punto di vista personale, credo che i miei punti di forza siano il dribbling, la generosità nei confronti dei miei compagni e la capacità di muovermi in mezzo al campo, ma spero di poter maturare e migliorare ulteriormente in questa nuova esperienza. Forza Carrarese!”.

Foto: Sito Carrarese