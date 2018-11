Keylor Navas-Real Madrid, dal possibile addio alla sorpresa rinnovo. Ora…

In estate è stato a un passo dall’addio, ora Keylor Navas potrebbe legarsi al Real Madrid con un nuovo contratto. Nonostante l’arrivo di Courtois, il portiere costaricano ha trovato spazio tra i pali merengue: finora sono 7 le presenze stagionali, tra campionato e coppe varie. E le sue prestazioni hanno convinto il club spagnolo a valutare il prolungamento dell’accordo del classe ’86, attualmente in scadenza nel giugno 2020. Nelle scorse settimane lo specialista del Costa Rica era stato accostato ad altri club, anche in Italia era stato proposto a diverse società (incluse Roma e Juve) in vista delle prossime sessioni, ma ora il suo futuro sembra segnato. Secondo quanto riportano i colleghi di ABC, il Real nelle ultime ore avrebbe iniziato a trattare a sorpresa il rinnovo di Navas che andrebbe a guadagnare 5 milioni di euro, uno in più rispetto all’attuale ingaggio. Un nuovo accordo che, se confermato, metterebbe a tacere qualsiasi voglia di addio.

Foto: Daily Star