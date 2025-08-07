Il retroscena: Kevin piace al Napoli, ma oggi ci sono altre priorità

07/08/2025 | 09:53:18

Chiamatelo semplicemente Kevin, vi solleverà il mondo. Stiamo parlando dell’esterno offensivo classe 2003 dello Shakhtar, talento indiscutibile e grandi qualità negli ultimi trenta metri, fantasia brasiliana e imprevedibilità. Lo scorso 23 luglio vi avevamo parlato in esclusiva del gradimento Napoli per un profilo del genere, Kevin era stato proposto nelle settimane precedenti e il club azzurro lo aveva fatto seguire con riscontri eccellenti. Oggi forse non bastano 40 milioni per prenderlo, più il tempo passa e più la valutazione sale. Il Napoli lo ha valutato quando ha considerato la possibilità di prendere un esterno offensivo classico, all’interno di una mina lista che comprendeva anche Sterling. Adesso il Napoli ha due priorità, chiudere entro pochi giorni sia Juanlu Sanchez che Gutierrez e ci sono i presupposti per andare a dama. Soltanto in un secondo momento penserà eventualmente a un altro esterno offensivo, la strategia è chiara.

Foto: Instagram Kevin