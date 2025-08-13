Kevin-Muniz: il balletto Shakhtar-Fulham che coinvolge l’Atalanta. Il Napoli…

13/08/2025 | 16:50:53

L’Atalanta è sempre in pressing per Muniz, ha sfondato il muro dei 40 milioni e sta aggiungendo bonus. Ora c’è la fase di attesa, quale? Che il Fulham prenda il sostituto, individuato in Kevin dello Shakhtar. Secondo quanto riportato già in mattinata da fonti brasiliane, la prima proposta Fulham da 35-38 milioni è stata rifiutata, è pronto un rilancio che potrebbe convincere lo Shakhtar a liberare il giovane talento. E l’Atalanta è in attesa per fare il balzo decisivo. Ulteriore conferma che su Kevin il Napoli nelle scorse settimane – come anticipato – aveva sondato senza fare ulteriori passi in avanti nella trattativa.

Foto: Foto: Instagram Kevin