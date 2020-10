Kessie: “Non ci poniamo limiti. Il gruppo è compatto, vogliamo vincere qualcosa”

Intervistato da BBC Sports Africa, il centrocampista del Milan, Franck Kessiè, ha parlato della sua stagione al Milan e dell’ottimo inizio di campionato dei rossoneri.

Queste le sue parole: “Sono orgoglioso di far parte di questa società. A 23 anni sono già un veterano del gruppo e devo dare l’esempio ai più giovani. Siamo una squadra con molti ragazzi che stanno facendo bene, con alcuni campioni ben assortiti. Vestire la maglia del Milan è un onore ma è anche una grande responsabilità. Rappresentiamo milioni di tifosi in tutto il mondo e tutti noi lavoriamo ogni giorno con impegno e costanza per riportare il Milan dove merita. Non ho mai pensato di lasciare il Milan, sono voci che sono state scritte in passato. Io sto bene qui e voglio provare a vincere qualcosa di importante con questo club”.

Sul momento felice: “Abbiamo cambiato passo dal post lockdown, ma da gennaio stiamo facendo bene. Siamo un gruppo affiatato e ben assortito, ci aiutiamo gli uni con gli altri. Pioli? Il mister è molto bravo a gestire il gruppo e tutti ci sentiamo importanti. Lui mi ha spiegato cosa dovevo fare, all’inizio non è stato facile ma poi sono riuscito a mettere in campo le cose che ci chiedeva di fare e stiamo facendo bene. Non dobbiamo esaltarci ora, nè deprimerci quando ci sarà un calo, perchè in ogni stagione ci sono momenti felici e meno felici. Bisogna solo lavorare e tenere duro ad ogni gara”.

Sugli obiettivi: “Non ci poniamo limiti. Dobbiamo continuare su questa strada e lavorare come stiamo facendo. Abbiamo grande entusiasmo e il giusto spirito che dovremo mantenere e alimentare fino alla fine della stagione”.