Kessié: “Voglio restare al Milan per tanti anni, darò sempre il massimo per questi colori”

Il centrocampista del Milan, Franck Kessié, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport Mediaset nella quale ha parlato del suo rapporto con Stefano Pioli e di mercato: “Mi trovo bene con Pioli come con tutti gli allenatori che ho avuto al Milan. Il fatto che ora io giochi fa capire a tutti come non abbia niente contro lui e lui non abbia niente contro di me“.

Mercato

“Se fossi voluto andare via, lo avrei già fatto. Voglio restare per tanti anni qui, una squadra che tifavo sin da bambino, per me è un sogno realizzato e darò sempre il massimo per questi colori. La qualificazione alla Champions? Secondo me è ancora tutto aperto”.