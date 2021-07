Kessie: “Voglio il Milan per sempre. Torno dalle Olimpiadi e sistemo tutto”

Il Milan deve far fronte al rinnovo di Franck Kessie, centrocampista ivoriano in scadenza nel 2022 con i rossoneri. Il giocatore, impegnato alle Olimpiadi, in un’intervista esclusiva sulla Gazzetta in edicola domani, promette di risolvere appena tornerà dal Giappone la questione rinnovo col club rossonero.

Queste le sue parole: “Sono orgoglioso di aver scelto il Milan e non è mia intenzione andare via. Anzi, voglio restare per sempre. Ora i Giochi, ma quando torno dalle Olimpiadi sistemo tutto. Voglio solo il Milan, Maldini e Massara conoscono il mio pensiero. Mi piace tanto quando gli ultrà cantano ‘un Presidente, c’è solo un Presidente…’. Ecco, io voglio esserlo a vita. Almeno quella calcistica…”.

Foto: Twitter uff. Milan