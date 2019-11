Kessie, uno strappo quasi annunciato. E che non aiuta il Milan

Franck Kessie fuori dall’incrocio con la Juve per scelta tecnica è di sicuro una notizia. Perché stiamo parlando di un centrocampista spesso considerato essenziale per gli equilibri del Milan. Se Pioli ha deciso di lasciarlo fuori, addirittura di non convocarlo per puntare su Krunic, avrà avuto le sue motivazioni. E non entriamo in argomenti che sono di assoluta competenza dell’allenatore. E’ uno strappo quasi annunciato visto che Kessie non era stato considerato incedibile nell’ultima sessione di mercato, ma alle condizioni del

Milan. Il Wolverhampton ci ha provato con forza e magari ci riproverà, ma senza una proposta davvero convincente. Il discorso valeva per il Monaco, magari queste sono tracce da tenere in considerazione nelle prossime settimane. Kessie non convocato per scelta tecnica è una notizia che porterà a non poche riflessioni.

Foto: Twitter Milan