Kessie torna al gol in Serie A quattro anni dopo: è show Atalanta nella prima mezz’ora

12/10/2026 | 18:58:52

L’Atalanta è partita fortissima contro il Venezia. La squadra di Maurizio Sarri ha indirizzato immediatamente la gara grazie all’uno-due micidiale firmato da Kessie e Krstovic. L’ivoriano ha aperto le marcature con un tocco sotto delicatissimo su una bella imbeccata di Krstovic, trovando il gol in Serie A a quattro anni e cinque mesi dall’ultima volta, nel famoso Sassuolo-Milan 0-3 dello Scudetto rossonero. Un paio di minuti dopo, la Dea raddoppia grazie a un colpo di testa vincente di Krstovic dagli sviluppi di calcio d’angolo. Alla mezz’ora il montenegrino trova la doppietta personale, con un tocco morbido dall’area piccola.

Foto: Instagram Atalanta