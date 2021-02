Kessie suona la carica: “Vinciamo il derby e torniamo in testa. Crediamo allo scudetto”

Clima derby in casa rossonera. Dopo il sorpasso di settimana scorsa, il Milan sogna il controsorpasso sull’Inter nello scontro diretto. Frank Kessiè, centrocampista ivoriano, alla vigilia della stracittadina ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Crediamo allo Scudetto. Se c’è un rigore lo tira Ibra. Ci mette sempre la faccia. Mancano ancora tante partite. E sembra che ci siano tante difficoltà, ma il derby lo vinciamo noi e torniamo in testa alla classifica. Siamo un gruppo che è cresciuto nelle difficoltà. Crediamo nello scudetto. Puoi vincere contro la prima e perdere con l’ultima in classifica. Fasciarsi la testa non serve”.

Foto: Twitter Milan