Kessie saluta l’Al Ahli: “E’ tempo di aprire un nuovo capitolo, abbiamo scritto una bella pagina per il club”

29/08/2026 | 22:32:19

Kessie saluta l’Al Ahli sui social dopo il ritorno all’Atalanta: “Dopo così tanti grandi momenti con i colori dell’Al-Ahli, per me è tempo di aprire un nuovo capitolo. Vorrei ringraziare il club, i miei compagni di squadra, lo staff, la dirigenza e tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo percorso così speciale. Un ringraziamento speciale ai tifosi per il vostro supporto, la vostra passione e il vostro affetto durante questi anni. Abbiamo condiviso così tanti momenti straordinari insieme, sollevato trofei e scritto una bellissima pagina della storia del club”.

foto x atalanta