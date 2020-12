Kessie: “Non siamo soddisfatti, volevamo vincere. Il futuro? Sto bene al Milan”

Intervistato da Sky, il centrocampista del Milan, Frank Kessie, ha commentato il 2-2 di San Siro con il Parma.

Queste le sue parole: “Il mister ha ragione, non siamo usciti soddisfatti dal campo. Dovevamo e volevamo vincere ma alla fine abbiamo lottato fino alla fine e preso il pareggio. Importante almeno non perdere in una gara come questa dove tutto è andato storto. Però siamo stati bravi a reagire. E’ arrivato un nuovo allenatore e sono arrivati nuovi giocatori. Il mister ha creato la coesione tra di noi e abbiamo fatto di tutto per essere qua oggi. Il futuro? Non sono mai voluto andare via e nessuno mi ha chiesto di andare via, sono qua e ho un contratto. Sto bene al Milan e vogliamo vincere qualcosa di importante”.

Foto: Instagram personale