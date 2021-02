Kessie: “Mi chiamano il Presidente perché una volta sbagliai parcheggio”

Nella sua intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport in vista del derby che vale una stagione, o sicuramente una grande parte di stagione tra Milan e Inter, Kessiè si è soffermato nello spiegare come mai lo chiamano tutti il Presidente: “Una volta sono arrivato a Milanello e ho parcheggiato nel posto di Gazidis. Mi hanno detto che non si poteva e ho risposto, che problema c’è? Sono il nuovo amministratore delegato del Milan. Logicamente era uno scherzo, so di non essere un Presidente”.

Foto: Milan Twitter